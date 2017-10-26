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Hakkari'de PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda tespit edilen, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı 7 el yapımı patlayıcı, patlatılarak imha edildi

26 Ekim 2017 19:58

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda tespit edilen, PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı 7 el yapımı patlayıcı, patlatılarak imha edildi.
Merkeze bağlı Oğul Köyü Fak Tepe bölgesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı 7 el yapımı patlayıcı tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından 4\'ü basma, 3\'ü telsiz düzenekli 7 patlayıcı, patlatılarak imha edildi.

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