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Hakkari'de PKK'nın patlayıcı düzeneği ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polis ve jandarmanın, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda, el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kulanılan malzemeler ele geçirildi

08 Haziran 2018 17:21

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de polis ve jandarmanın, terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda, el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kulanılan malzemeler ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinin merkeze bağlı Kavaklı Köyü kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlidiği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlar sırasında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde patlayıcı düzenekleri\'nin ele geçirildiği belirtilerek,\"Merkez Kavaklı Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 2 el yapımı patlayıcı, 2 roket başlığı (tuzaklanmak üzere hazırlanmış),  2  tüp ve 1  jeneratör ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.
 

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