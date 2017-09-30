T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de PKK'lılara ait olduğu değerlendiren ikiz plakalı araç imha edildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 1 antitank roketatar mühimmatı, çok sayıda yaşamsal malzeme ile ikiz plakalı araç tespit edildiği ve tuzaklanmış olabileceği şüphesi ile imha edildiği belirtildi

30 Eylül 2017 19:23

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 1 antitank roketatar mühimmatı, çok sayıda yaşamsal malzeme ile ikiz plakalı araç tespit edildiği ve tuzaklanmış olabileceği şüphesi ile imha edildiği belirtildi. 
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK\'ya yönelik dün çeşitli adreslere operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: 
\"İlimiz Merkezinde güvenlik güçlerimizce icra edilen operasyonlar neticesinde, ilimiz Merkez Oğul Köyü Çukurca yol ayrımında saat: 07.00 sıralarında tespit edilen 1 antitank roketatar mühimmatı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiştir. İlimiz Merkez Öküz Tepe bölgesinde saat: 08.00 sıralarında görevlilerimizce yürütülen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesi için hazırlanmış çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimiz Merkez Eski Oğul Köyü bölgesinde 1 şahsa ait evde yapılan aramada PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait örgütsel dokümanlar ve bilgisayar ele geçirilmiş olup şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen ikiz plakalı araç tespit edilmiş ve tuzaklanmış olabileceği şüphesi ile imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHA HAKKARİPKKKCKValiliğiJandarma KomutanlığıEmniyet MüdürlüğüAçıklamadaMerkezindeMerkez Oğul KöyüPatlayıcı MaddeTimiMerkezTepeMerkez Eski Oğul KöyüAyrıcaKonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24