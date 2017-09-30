Hakkari'de PKK'lılara ait olduğu değerlendiren ikiz plakalı araç imha edildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 1 antitank roketatar mühimmatı, çok sayıda yaşamsal malzeme ile ikiz plakalı araç tespit edildiği ve tuzaklanmış olabileceği şüphesi ile imha edildiği belirtildi.

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK\'ya yönelik dün çeşitli adreslere operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"İlimiz Merkezinde güvenlik güçlerimizce icra edilen operasyonlar neticesinde, ilimiz Merkez Oğul Köyü Çukurca yol ayrımında saat: 07.00 sıralarında tespit edilen 1 antitank roketatar mühimmatı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiştir. İlimiz Merkez Öküz Tepe bölgesinde saat: 08.00 sıralarında görevlilerimizce yürütülen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesi için hazırlanmış çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimiz Merkez Eski Oğul Köyü bölgesinde 1 şahsa ait evde yapılan aramada PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait örgütsel dokümanlar ve bilgisayar ele geçirilmiş olup şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen ikiz plakalı araç tespit edilmiş ve tuzaklanmış olabileceği şüphesi ile imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"