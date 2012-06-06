Hakkari'de PKK'lı cenazesinde havaya açılan ateş sonucu 1 çocuk öldü!

Hakkari'de PKK'lı cenazesinin ardından olaylar çıktı. Olaylar sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 2 kişiden biri olan Ö.T isimli çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Pınarbaşı'nda polise yönelik saldırı esnasında ölen PKK'lının Yüksekova'da düzenlenen cenaze törenin ardından sonra olaylar çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olalar sırasında havaya ateş açılması sonucu iki vatandaştan Ö.T. isimli çocuğun yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat ettiği ve sırtından yaralanan V.Y. isimli vatandaşın tedavi altına alındığı bildirildi.

İlçede izinsiz gösterilerin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Güvenlik güçlerimiz tarafından soğukkanlı bir şekilde gösterici gruba müdahale edilmektedir. Bölücü terör örgütü Yüksekova halkımıza karşı ciddi bir provokasyon çabası içindedir. Yüksekova'da yaşayan vatandaşlarımıza sağduyu tavsiye ediyoruz.''