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Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polis tarafından 57 adrese eş zamanlı operanyon düzenlendi

04 Kasım 2017 21:19

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de polis tarafından 57 adrese eş zamanlı operanyon düzenlendi. PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.  
Hakkari Valiliği, Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar yaptığını açıkladı. Açıklamada, \"Bu çalışmalar kapsamında, 4 Kasım günü İlimiz genelinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyon kapsamında 57 adreste yapılan aramada 40 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi. 

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