T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de PKK üyeliğinden 1 gözaltı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, terör örgütü PKK üyeliğinden arandığı belirtilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı

11 Haziran 2018 16:03

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, terör örgütü PKK üyeliğinden arandığı belirtilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkari\'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında, dün Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, yol kontrol noktasında yapılan uygulamada, terör örgütü PKK üyeliğinden arandığı belirtilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHA HAKKARİPKKHakkariJandarma KomutanlığıYüksekovaYeniköprü Jandarma Karakol KomutanlığıSoruşturmanın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24