Hakkari'de PKK üyeliğinden 1 gözaltı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, terör örgütü PKK üyeliğinden arandığı belirtilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkari\'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında, dün Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, yol kontrol noktasında yapılan uygulamada, terör örgütü PKK üyeliğinden arandığı belirtilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.