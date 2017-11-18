Hakkari'de, PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ kırsalında güvenlik güçlerince bulunun PKK\'lı teröristlere ait sığınakta, silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkeze bağlı Aksu Köyü kırsalında düzenlediği operasyonda, PKK\'lı teröristlere ait sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada, 1 adet RPG-7 roketatar, 4 antitank roketatar mühimmatı, 5 antipersonel roketatar mühimmatı, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 5 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 19 adet G-3 piyade tüfeği mermisi, 2 el bombası, 40 doçka mermisi, 4 küçük tüp, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 14 pil bloğu ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak imha edilirken, bölgedeki operasyonları sürdüğü bildirildi.

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