Hakkari'de PKK sığınağında amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de jandarma ekiplerinin, PKK\'lı teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlarda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında bir PKK sığınağı tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, 200 kilogram amonyum nitrat, 202 çift yakkabı,700 litre kaçak ayakyakıt ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda bir PKK sığınağının tespit edildiğini, sığınakta amonyum nitrat, yaşam malzemesi ve ayakkabıların ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"09.12.2017 günü İlimiz Merkez Kırıkdağ Köyü Bala Yaylası mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen sığınak içerisinde; 200 kilogram amonyum nitrat, 202 çift ayakkabı,700 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"



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