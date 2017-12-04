Hakkari'de PKK sığınağı bulundu

HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ\'de jandarma ekipleri, Çukurca ilçesi Cevizli köyü kırsalında tespit edilen mağarada terör örgütü PKK\'ya ait boş tüpler, örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Hakkari Valiliği\'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 Aralık günü ilimiz Çukurca İlçesi Cevizli Köyü kırsal alanında mağara ve sığınaklarda yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde, 15 boş büyük tüp, 2 boş küçük tüp, 2 top 2x75 mm kablo, 1 adet örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.\"

