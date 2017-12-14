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Hakkari'de PKK operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

14 Aralık 2017 16:58

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, terör örgütü PKK\'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkari İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik, kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği belirtilen bir kişi gözaltına alındı. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli kişi, tutuklanarak Hakkari Ceza ve İnfaz Kurumu\'na konuldu. Soruşturma devam ediyor.
 

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