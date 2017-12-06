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Hakkari'de PKK mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait el bombaları, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, roketatar muhimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

06 Aralık 2017 21:00

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK\'lı teröristlere ait el bombaları, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, roketatar muhimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
\"05.12.2017 günü ilimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında Katırgediği mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet gece görüş cihazı,1 adet el dürbünü, 2 adet el bombası, 200 kilogram amonyum nitrat, 2  tüp, 400 metre el yapımı patlayıcı kablosu, 300 metre tökez teli, 5 roketatar sevk fişeği, 20 tabanca fişeği, 1 telsiz batarya şarj cihazı,15 pil bloğu, 2 şemsiye, bölücü terör örgütüne ait 20 kıyafet, 3 uyku tulumu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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