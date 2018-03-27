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Hakkari'de PKK işbirlikçisi 3 kişi tutuklandı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, polisin 21 Mart nevruz etkinlikleri öncesi düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü PKK işbirlikçisi 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi

27 Mart 2018 18:39

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, polisin 21 Mart nevruz etkinlikleri öncesi düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü PKK işbirlikçisi 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkari Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Mart nevruz etkinliği öncesi düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan ve bugün mahkemeye sevk edilen 3 kişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, gözaltına alınanların PKK terör örgütüne işbirlikçilik faaliyeti yürüttüğü belirtilerek şöyle denildi:
\"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 21 Mart nevruz etkinlikleri öncesi kamu düzenini bozacak olay ve eylemlerin önüne geçmek amacıyla, 18.03.2018 günü saat 06.00 sıralarında İlimiz Merkezde eş zamanlı olarak yürütülen operasyon neticesinde; PKK/KCK bölücü terör örgütüne işbirlikçi faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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