T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de PKK işbirlikçisi 2 kişi tutuklandı

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ kırsalında 9 gün önce 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralanan PKK işbirlikçisi 2 kişi, tedavilerinin ardından tutuklandı

09 Eylül 2017 01:23

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ kırsalında 9 gün önce 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralanan PKK işbirlikçisi 2 kişi, tedavilerinin ardından tutuklandı.
Hakkari Valiliği, tutuklanan 2 kişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: 
\"31.08.2017 günü saat 15.30 sıralarında İlimiz Merkez Oğul Köyü Kanireş çeşmesi bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla toplantı halindeyken yaralanan İbrahim Sak ve Musa Tarhan tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi’nden taburcu olduktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca \'Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan tutuklanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHAHAKKARİPKKHakkari ValiliğiAçıklamadaMerkez Oğul Köyü KanireşSakMusa TarhanHakkari Devlet HastanesindenOlmakKonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24