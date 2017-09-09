Hakkari'de PKK işbirlikçisi 2 kişi tutuklandı

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ kırsalında 9 gün önce 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralanan PKK işbirlikçisi 2 kişi, tedavilerinin ardından tutuklandı.

Hakkari Valiliği, tutuklanan 2 kişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"31.08.2017 günü saat 15.30 sıralarında İlimiz Merkez Oğul Köyü Kanireş çeşmesi bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla toplantı halindeyken yaralanan İbrahim Sak ve Musa Tarhan tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi’nden taburcu olduktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca \'Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan tutuklanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

