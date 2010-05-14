Hakkari'de patlayıcı madde bulundu

T24-



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Van'ın Başkale ilçesi, Albayrak-Güleçler Köyü yolu üzerine teröristlerce yerleştirilen el yapımı mayın, güvenlik güçlerine ait bir aracın geçişi esnasında dün patladı. Olayda herhangi bir kayıp meydana gelmedi.



Tunceli'nin Ovacık ilçesi dağlık arazi kesiminde de güvenlik güçlerince önceki gün yapılan faaliyet esnasında, terör örgütü mensuplarınca döşenen bir el yapımı mayın bulunarak imha edildi.