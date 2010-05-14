T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de patlayıcı madde bulundu

14 Mayıs 2010 21:21

T24- Hakkari'nin Yüksekova ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan faaliyet esnasında, terör örgütüne ait üç kilogram patlayıcı madde dün bulunarak imha edildi.


Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Van'ın Başkale ilçesi, Albayrak-Güleçler Köyü yolu üzerine teröristlerce yerleştirilen el yapımı mayın, güvenlik güçlerine ait bir aracın geçişi esnasında dün patladı. Olayda herhangi bir kayıp meydana gelmedi.


Tunceli'nin Ovacık ilçesi dağlık arazi kesiminde de güvenlik güçlerince önceki gün yapılan faaliyet esnasında, terör örgütü mensuplarınca döşenen bir el yapımı mayın bulunarak imha edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24