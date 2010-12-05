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Hakkari'de patlama meydana geldi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 50 metre uzaklıktaki kavşakta meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

05 Aralık 2010 02:00

T24 - Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 50 metre uzaklıktaki kavşakta meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Dağgöl Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasına yaklaşık 50 metre uzaklıktaki Medeni Sancar Kavşağı'na kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bırakılan patlayıcı, gece saatlerinde büyük bir gürültü ile infilak etti.

Can ve mal kaybının olmadığı, vatandaşların korkulu anlar yaşadığı patlamanın ardından olay yerine giden Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikinci bir bomba ihtimaline karşı çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede elde edilen deliller, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bazı görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, patlamadan kısa süre önce kar maskeli 2 kişinin olay yerinden uzaklaştığı yönündeki bilgi üzerine bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Polis yetkilileri, patlayıcının türünün yapılacak incelemeden sonra belirleneceğini bildirdi.

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