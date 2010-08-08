-HAKKARİ'DE PATLAMA HAKKARİ (A.A) - 07.08.2010 - Hakkari'nin Çölemerik Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, çevredeki ev ve iş yerlerinin camı kırıldı. Alınan bilgiye göre, Çevre yolu üzerindeki Çölemerik Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, çevredeki ev ve iş yerlerinin camı kırıldı. Patlamanın ardından zırhlı araçlarla olay yerine giden polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemi alarak, bölgede inceleme başlattı. Yetkililer, patlayıcının türünün yapılacak incelemeden sonra belirleneceğini bildirerek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.