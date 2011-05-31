-HAKKARİ'DE PATLAMA HAKKARİ (A.A) - 31.05.2011 - Hakkari Valiliği Kültür-Sanat ve Eğlence merkezinin önünde meydana gelen patlama, maddi hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Kayacan Caddesi üzerinde bulunan Kültür, Sanat ve Eğlence Merkezi önünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı caddede olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. AK Parti il binasına da 100 metre mesafede bulunan binada maddi hasar oluştu.