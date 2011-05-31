T24 LogoT24 Logo
Gündem

HAKKARİ'DE PATLAMA  HAKKARİ (A.A)

31 Mayıs 2011 10:03

-HAKKARİ'DE PATLAMA  HAKKARİ (A.A) - 31.05.2011 - Hakkari Valiliği Kültür-Sanat ve Eğlence merkezinin önünde meydana gelen patlama, maddi hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Kayacan Caddesi üzerinde bulunan Kültür, Sanat ve Eğlence Merkezi önünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.  Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı caddede olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.  AK Parti il binasına da 100 metre mesafede bulunan binada maddi hasar oluştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24