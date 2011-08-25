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Hakkari'de patlama: 2 yaralı HAKKARİ (A.A)

25 Ağustos 2011 12:18

-Hakkari'de patlama: 2 yaralı HAKKARİ (A.A) - 25.08.2011 - Hakkari'de askeri personeli taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada, 2 asker yaralandı.  Hakkari Valisi Muammer Türker, kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına askeri personeli taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında, yol kenarına döşenen patlayıcının infilak ettiğini söyledi.  Vali Türker, patlamanın etkisiyle minibüsün devrilmesi sonucu 2 askerin yaralandığını, hafif yaralanan 13 askerin de ayakta tedavi edildiğini bildirdi.   Patlamanın ardından yol trafiğe kapatılarak, geniş güvenlik önlemleri altında ikinci bir patlayıcı ihtimaline karşın bomba uzmanı ekiplerce arama yapıldı.

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