-Hakkari'de patlama: 2 yaralı HAKKARİ (A.A) - 25.08.2011 - Hakkari'de askeri personeli taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada, 2 asker yaralandı. Hakkari Valisi Muammer Türker, kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına askeri personeli taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında, yol kenarına döşenen patlayıcının infilak ettiğini söyledi. Vali Türker, patlamanın etkisiyle minibüsün devrilmesi sonucu 2 askerin yaralandığını, hafif yaralanan 13 askerin de ayakta tedavi edildiğini bildirdi. Patlamanın ardından yol trafiğe kapatılarak, geniş güvenlik önlemleri altında ikinci bir patlayıcı ihtimaline karşın bomba uzmanı ekiplerce arama yapıldı.