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Hakkari'de patlama: 1 ölü

Hakkari’de teröristler, Bulvar Caddesi’nde iki otomobil arasında bıraktıkları patlayıcıyı, dün akşam...

20 Ocak 2012 02:00

T24 - Hakkari’de teröristler, Bulvar Caddesi’nde iki otomobil arasında bıraktıkları patlayıcıyı, dün akşam saatlerinde Çevik Kuvvet servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlattı, 3’ü polis 28 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan üniversite öğrencisi Zeki Yeşil (22), kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından olay yerinde toplanan kalabalık grup ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Polis havaya ateş açıp grubu tazyikli su ve gaz bombası sıktı.



Patlamanın şiddetiyle polis midibüsü kontrolden çıktı. Araçtaki 3 polis başlarını çarpma sonucu yaralanırken, çevrede bulunanlardan 25 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Şiddetli patlama sırasında çevredeki çok sayıda ev ve işyerinin de camları kırıldı.

Patlamayla birlikte olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı polisler Hakkari Asker Hastanesi, vatandaşlar ise Hakkari Devlet Hastanesi’ne götürülüp tedavi altına alındı. Patlamada ağır yaralanan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencisi Zeki Yeşil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Vali: PKK işi

Hakkari Valisi Muammer Türker, 1 kişinin ölümü 3’ü polis 27 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamanın PKK tarafından yapıldığını açıkladı. Türker, patlamada tahrip gücü yüksek plastik patlayıcı kullanıldığını belirterek, “Bu  patlama PKK’yı işaret ediyor. Polis aracının geçişi sırasında bu oldu. O sırada yolda geçen vatandaşlarımız da yaralandı.   Polis aracındaki 3 polisimiz  yaralandı. Yapılan incelemelerde bu patlamanın PKK tarafından yapıldığını gösteriyor” dedi.  Bu arada Başbakan Erdoğan, patlamada ölen Zeki Yeşil’in Hakkari’de oturan babası Faysal Yeşil’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.


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