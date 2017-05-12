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Hakkâri'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek

12 Mayıs 2017 21:22

Hakkâri merkezi ve ilçelerindeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 25 bölgenin, 13 Mayıs'ta saat 00.00'dan 28 Mayıs saat 00.00'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

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