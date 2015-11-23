Hakkari'de özel güvenlik bölgesi ilanı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il merkezi ve Çukurca ilçesindeki bazı bölgelerin 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği açıklandı. Belirtilen bölgelere giriş-çıkışlar 9 Aralık'a kadar yasaklandı.

Valilik tarafından girişi yasaklanan bölgeler şöyle:



Merkez ilçe sınırlarında bulunan Kilile Tepe Bölgesi (Kilile Kuzeyi, Kilile Tepe Kuzeyi, Ballık Tepe Batısı ve Ufak Toprak arasında kalan bölge), Cernil Tepe Bölgesi ( Cernil Tepe Kuzey Batı Uzanımı, Kara Tepe Kuzeyi, Gafa Tepe ve Kovan Tepe Batısı arasında kalan bölge), Ganizark Mevkii ( Ganizark Mevkii Kuzeyi, 1753 Rakımlı Tepe, Yeşil Mağara Sırtı ve 1419 Rakımlı Tepe arasında kalan bölge), Bulhari Tepe Bölgesi (Stokan Mahallesi Kuzeyi, Çingil sırtı, Kumtik Tepe, 2118 Rakımlı Tepe, Çimoka Tepe Batısı, Bulhari Tepe Batısı ve Aşağıdereli Mahallesi Güneyi arasında kalan bölge), Busindi Dağı Bölgesi (Taşbaşı Kuzeyi (1679 Rakımlı Tepe), Keçilik Dağı, Kokulu Tepe (Yoncalı Güneyi), Karakaya Mevkii, Şine Köprüsü Güneyi (İşbankası Kayalığı), Neçe Sırtı (Doğanlı Kuzeyi) ve Elma Kapı Sırtı 1753 Rakımlı Tepe, Yeşil Mağara Sırtı ve 1419 Rakımlı Tepe arasında kalan bölge), Çukurca ilçesi sınırlarında bulunan, Kazan Vadisi Özel Güvenlik Bölgesi (Taşlık, Uzundağ, İzme Dağı, Uzundere Köyü, Çağlayan köyü, Çayırlı köyü, Sevbaş yaylası, Çukurca ilçesi, Narlı köyü, Çevizli köyü, Kayalık köyü, Köprülü köyü ve Geçimli köyü arasında kalan bölge) 25 Kasım 2015 günü saat 12.00.01'den 09 Aralık 2015 günü saat 11.59.59'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır.