Hakkari'de otomobilden 25 kilo eroin çıktı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ- Van karayolunda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 25 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari\'den Van\'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucu uyuşturucu yüklü araç, Hakkari- Van karayolunda durdurularak arandı. Özel eğitimli köpekle yapılan aramada aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 50 paket halinde 25 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Yüksekova ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin yapılan üst aramasında ise 1 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi.



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