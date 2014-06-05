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Hakkâri'de operasyon: Dağa çıkarılmak istendiği öne sürülen 3 çocuk bulundu

Hakkâri'deki operasyonlarda bulunan kızlardan ikisinin Diyarbakır 'da eylem yapan annelerin çocukları olduğu öğrenildi

05 Haziran 2014 18:06

Yüksekova'da bir eve düzenlenen operasyonda, 2 kadın gözaltına alındı. Evde ayrıca dağa gönderileceği öne sürülen ikisi 18 yaşından küçük 3 kız da bulundu. Kızların ikisinin Diyarbakır'da eylem yapan annelerin çocukları olduğu öğrenildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 2 kadın gözaltına alındı. Evde ayrıca dağa götürüleceği belirtilen 3 kız da bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, "Terör örgütü PKK 'ya eleman kazandıran kişilere yönelik" Yeşildere Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 kadın gözaltına alındı. Evde ayrıca dağa götürüleceği öne sürülen ikisi 18 yaşından küçük 3 kız da bulundu. Kızların ikisinin Diyarbakır 'da eylem yapan annelerin çocukları olduğu öğrenildi.

 

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