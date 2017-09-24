Hakkari'de öldürülen PKK'lı eski BDP ilçe başkanı çıktı

NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi kırsal kesiminde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK\'lı terörist Ali Damar\'ın, 2011-12 tarihleri arasında Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde kapatılan BDP\'nin İlçe Başkanlığı görevini yaptığı belirlendi.

Yüksekova İlçesi Buzuldağları bölgesinde 22 Eylül cuma günü güvenlik güçlerinin PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ölü olarak ele geçirilen 3 PKK\'lıdan birinin \'Serxabun\' kod adlı Ali Damar olduğu belirtildi. Damar\'ın, 2011-12 tarihleri arasında Nusaybin İlçesi\'nde kapatılan BDP\'nin İlçe Başkanlığı\'nı yaptığı ortaya çıktı. Ali Damar’ın yakınları cenazeyi almak üzere Hakkari’ye gitti.



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