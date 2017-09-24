T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de öldürülen PKK'lı eski BDP ilçe başkanı çıktı

NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi kırsal kesiminde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK'lı terörist Ali Damar'ın, 2011-12 tarihleri arasında Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde kapatılan BDP'nin İlçe Başkanlığı görevini yaptığı beli

24 Eylül 2017 18:40

NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi kırsal kesiminde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK\'lı terörist Ali Damar\'ın, 2011-12 tarihleri arasında Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde kapatılan BDP\'nin İlçe Başkanlığı görevini yaptığı belirlendi.
Yüksekova İlçesi Buzuldağları bölgesinde 22 Eylül cuma günü güvenlik güçlerinin PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ölü olarak ele geçirilen 3 PKK\'lıdan birinin \'Serxabun\' kod adlı Ali Damar olduğu belirtildi. Damar\'ın, 2011-12 tarihleri arasında Nusaybin İlçesi\'nde kapatılan BDP\'nin İlçe Başkanlığı\'nı yaptığı ortaya çıktı. Ali Damar’ın yakınları cenazeyi almak üzere Hakkari’ye gitti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NUSAYBİN Mardin DHA HAKKARİ YüksekovaPKKAli DamarMardin NusaybinBDPBaşkanlığıYüksekovaBuzuldağlarıEylülDamarNusaybinAli DamarınHakkariyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24