Hakkari'de olaylı gün

T24 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. Polis, göstercileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz bombası ve basınçlı su ile müdahele etti. 4 göstericinin gözaltına alındığı ilçede olaylar devam ediyor.

Öcalan için kepenk kapatma eyleminin yapıldığı Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde öğle saatlerinde Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir grup toplandı. Göstericiler, bugün de yola barikat kurup ateş yaktı. Öcalan lehine slogan atıp Şemdinli yoluna doğru yürümek isteyen kalabalık gruba izin vermeyen polis, göstercileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz bombası ve basınçlı su ile müdahele etti. 4 göstericinin gözaltına alındığı ilçede olaylar devam ediyor.



Hakkari de karıştı

Yüksekova İlçesi’nde olaylar devam ederken, Hakkari’de de kalabalık Bulvar Caddesi’nde toplantı. 15 Şubat ile ilgili basın açıklaması yapmak üzere yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti. Basın açıklaması için toplanan yaklaşık 2 bin kişi, Belediye önüne doğru yürümek istedi. Ancak, polis grubun dağılmaları isteyerek yürümesine izin vermedi. Bu sırada polis gözyaşartıcı bomba ve tazikli su kullanırken, göstericiler ise taş atarak karşılık verdi.

Kent merkezinde mahalle aralarına dağılan gruplar ile polisler arasında gerginlik sürerken, BDP’li Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, BDP İl Başkanı Orhan Koparan’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişi ise Belediye önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Koparan, polisin tavrını eleştirdi. Kaporan, yapılan yürüyüşe polisin sert müdahalede bulunduğunu, bu tavrı kınadıklarını belirterek, "Başbakan Mısır halkına demokrasi istiyor. Kendi halkına ise demokrasi istemiyor. Önce kendi halkına, Hakkari’deki halka demokrasi istesin. Bugüne kadar Kürt halkı hep zülüm gördü. Baskı, inkar ve imha politikalarına rağmen boyun eğmedi. bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Basın açıklaması bile henüz yapılmadan Polislerin bu şekilde sert müdahalede bulunması kınıyoruz" dedi.



Silopi'de Öcalan eylemi

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde kendilerine ’Barış Anneleri’ adını veren 20 kişilik grup, Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak, Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Sanat Sokağı’nda toplanan ve ’15 Şubat Uluslararası Komployu Kınıyoruz’ yazılı pankart ile Kürtçe dövizler taşıyan gruba, BDP’li yöneticiler de destek verdi. Basın açıklamasında konuşan Emine Alkış şöyle dedi:

"Bu acıların önünün alınması için, dünya kadınlarının barış çabaları çözüme katkı sunması gerekir. Bu nedenle biz de devlet yetkililerinden Öcalan’ın koşullarının düzeltilmesini ve barış sürecinde daha fazla rol oynamasının önünün açılmasını istiyoruz. Biz barış anneleri savaş istemiyoruz. Biz barış Anneleri Türk’lerle Kürt’ler arasındaki Köprü olacağız."

Grubun eylemi olaysız son buldu.



Yüksekova ve Şemdinli'de kepenkler kapalı

Bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin 12’nci yıldönümünü protesto etmek amacıyla esnaf bu sabah kepenklerini açmadı.

Çetebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999 yılında yakalanarak Türkiye’ye getirilişi yıldönümü nedeniyle dün Yüksekova’da olayların çıkması ardından bugün işyerleri açılmadı. Şemdinli İlçesi’nde de nöbetçi eczane ve fırınlar dışında tüm işyerlerinin kepenklerinin kapalı olduğu görüldü. Hakkari ve ilçelerinde ’15 Şubat alarmı’ nedeniyle güvenlik güçleri önlemlerini artırdı.