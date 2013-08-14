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Hakkâri'de olaylı gece

PKK'nın kuruluşunu ve Suriye'de Kürtlere karşı yapılan saldırıları protesto etmek için sokağa çıkan poşulu gruplara polis müdahale etti

14 Ağustos 2013 04:42

 

Hâkkari'de poşulu gruplar PKK'nın kuruluş yıldönümü olan 15 Ağustos ve Suriye'de Kürtlere karşı yapılan saldırılar için sokağa çıktı. Yola barikat kuran gruplara polis müdahale etti, grubun karşılığı ise havai fişek, molotof kokteyli ve taş oldu.
DHA'nın haberine göre, polis, ellerinde KCK asayiş kalkanları bulunan grubu tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Hakkâri’de akşam saatlerinde 70 kişilik yüzleri poşulu grup, Pehlivan Mahallesindeki çevreyolunda toplandı. Gruptakiler, burada yolu trafiğe kapattıktan sonra barikat kurup ateş yaktı. Yüzleri poşu ile sarıla olan gruptakiler, ’Selam selam Rojavaya selam’, ’Biji serok Apo’ sloganları attı. Slogan atan bazı göstericilerin ellerinde bulunan KCK yazılı kalkanlar da dikkat çekti.
Yolun trafiğe kapatıldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayada polis sevk edildi. Polis, taş, havai fişek ve molotof kokteyli atan grubu, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak dağıtmaya çalıştı. Ara sokaklara kaçan göstericilerle polis arasındaki kovalamaca bir süre de devam etti. Bu arada gazdan etkilenen bazı vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

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