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Hakkari'de olaylar çıktı

Hakkari'de yola barikat kurarak ateş yakan gruba, polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti

17 Ekim 2012 00:14

Hakkari'de yola barikat kurup, ateş yakan bir gruba, polis tazyikli su ve gaz bombası ile müdahalede bulundu. Yaklaşık yüzü maskeli 50 kişilik grup, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde sürdürülen operasyonları protesto etti.

sabah.com.tr'de yer alan habere göre; Çevre yolu rektörlük binası önü ile Yeni Mahalle yolunda bulunan su deposu yakınlarında ateş yakarak yolda geçen araçları durduran gruba polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Söz konusu grup, zırhlı araçlara molotofkokteyli, havai fişek ve taşlarla karşılık verdi.

Olaylar iki ayrı noktada halen devam ediyor

 

 

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