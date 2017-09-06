Hakkari'de 'okul güvenliği' toplantısı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'de Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından \'okul güvenliği\' toplantısı yapıldı.Toplantıda yeni eğitim-öğretim yılı döneminde alınacak güvenlik önlemleri ve yapılabilecekler konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Hakkari Cumhuriyet Okulu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Diberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgut, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Emniyet Müdürü Dilberoğlu, yeni eğitim-öğretim yılı başında bütün okullar ve çevresindeki güvenlik önlemleri konusunda hassasiyet gösterileceğini söyledi. Güvenli bir eğitim-öğretimin yürütülebilmesi ve çocukların daha uygun bir şekilde okullarına devam edebilmesi için bu toplantıyı düzenlediklerini anlatan Dilberoğlu, şöyle konuştu:

\"Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı olarak güvenli bir hizmeti vermek, çocuklarımızın hem okul dönemi içerisindeki okula gidiş- gelişlerindeki güvenliğin sağlanması, hem de öğrenim hayatı içerisinde yaşayabilecekleri sorunların giderilmesi için kendi önerilerimizi sunacağız. Siz değerli okul müdürleri de talep ve önerileri bizlere anlatırsanız uygun bir yol, uygun bir yöntemle bunları halletmenin çabasına gireceğiz. Okularımızın etrafında bizim almış olduğumuz asayiş tedbirleri var. Uyuşturucu ile ilgili bizim yapmış olduğumuz mücadeleler var. Bütün bunların yanı sıra daha öne çıkan ilimizdeki trafikle alakalı çocuklarımızın okula giriş çıkışları ile ilgili alınması gereken tedbirler var. Benzeri bir çok önerilerimiz var. Sizler de okul içerisindeki güvenliğin sağlanması ve polisle irtibata geçilmesini biliyorsunuz. Toplum Destekli Polisimiz bu tür faaliyetlerde oldukça aktif. Bütün bu çerçevede alınan tedbirleri bu toplantıda bir karara bağlarsak sorunsuz bir şekilde inşallah bir eğitim-öğretim dönemini geçirmiş oluruz.\"

Emniyet Müdürü Dilberoğlu\'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

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