Hakkâri'de oğlunun gözü önünde öldürülen AKP milletvekili adayı toprağa verildi

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde bayram ziyareti dönüşü, oğlunun gözleri önünde öldürülen AKP’li siyasetçi Ahmet Budak, bugün ilçe merkezinde toprağa verildi. Babasının öldürülmesine tanık olan 12 yaşındaki Samet Budak, cenaze törenin ’Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmaz’ yazılı dövizi taşıdı. Cenazede eski Derecik Belediye Başkanı AKP’li Kasım Demir, bölgede yeterli güvenlik önlemi alınmadığını ileri sürünce Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel müdahale etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Budak ailesini arayarak başsağlığı diledi.

Hakkari’den geçen 1 Kasım seçimlerinde AKP 1’inci sıra milletvekili adayı olan 7 çocuk babası müteahhit Ahmet Budak, Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi’nde bulunan evinin önünde dün saat 11.30 sıralarında silahlı saldırısıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Budak, yakınları tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Hakkari Valiliği tarafından da Altınsu Köyü ile bu köye bağlı bulunan Dereboyu, Meydan ve Elde mezralarında 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilerek geniş çaplı operasyon başlatıldı.

PKK tarafından işlendiği ileri sürülen cinayetin ardından faillerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyonlar devam ederken, Budak için bugün Şemdinli Ulu Camii’nde tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkari Emniyet Müdürü Resul Holoğlu, Şemdinli Kaymakamı Murat Öztürk, eski AKP Hakkari Milletvekili Abdulmutalip Özbek, AKP İl Başkanı Nurettin Fırat, AKP İlçe Başkanı Fikri Algül, kurum amirleri, muhtarlar, korucular, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan törenin ardından Türk Bayrağı’na sarılı Budak’ın tabutu omuzlarda taşınarak ilçe merkezinden geçirilerek Beşevler Mahallesi’nde bulunan Şehir Mezarlığı’na getirildi. Yaklaşık 1 kilometre yürüyen kalabalık, mezarlığa kadar "Kahrolsun PKK" sloganları atıp tekbir getirdi.

Samet’i komutan teselli etti

Ahmet Budak’ın cenazesi Şehir Mezarlığı’nda okunun duaların ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine babası gözleri önünde vurulan 12 yaşındaki Samet ile kardeşi Leyla da katıldı. Leyla’nın sürekli ağladığı gözlenirken, 12 yaşındaki Samet ise Kur’an-ı Kerim’deki İbrahim Suresi’nin 47’nci ayeti olan ’Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmaz’ yazılı dövizi taşıdı ve sürekli tekbir getirdi.

Samet ve Leyla Budak kardeşleri Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve yakıları teselli etti.

Tümgeneral Tokel’in sözleri

Cenaze töreninde, eski Derecik Belediye Başkanı AKP’li Kasım Demir, bölgede yeterli güvenlik önlemi alınmadığını ileri sürünce Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel müdahale etti. Devlete laf söylemeye kimsenin hakkı olmadığını belirten Tümgeneral Tokel, ’Kasım Dinle’ diyerek şöyle devam etti:

"2012 yılında, sözümü tuttum mu? Gene bu topraklara ayak bastık mı? Gene terör örgütünü yerin dibine sokmuyor muyuz? Bugün cenazeye hürmet edeceksin. Ben 30 gün dağlardayım. Ben terör örgütüyle mücadele ediyorum. Burada devlete laf söylemeye senin hakkın olamaz. Biz buraya gönül bağıyla geldik. Şemdinli Hakkari’de terör örgütünü yerle bir etmeye geldik."

Herkes bu konuşmayı dinlerken Kasım Demir de "Ama Sayın Paşam kimse yok burada, kimse yok" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’ndan Ahmet Budak’ın ağabeyine taziye telefon

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Budak’ın ağabeyi Mehmet Budak’ı telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun telefon görüşmesinde Ahmet Budak’a Allah’tan rahmet, Budak ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilediği öğrenildi.

CHP’li Tanrıkulu: Kınıyorum

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Partili siyasetçi Ahmet Budak’ın Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğramasını kınayarak, Budak’ın ailesine baş sağlığı diledi. CHP’li Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "AKP Hakkari milletvekili adayı Ahmet Budak cinayetini kınıyor, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.