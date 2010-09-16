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HAKKARİ'DE MİNİBÜSÜN GEÇİŞİNDE PATLAMA HAKKARİ (A.A)

16 Eylül 2010 14:02

-HAKKARİ'DE MİNİBÜSÜN GEÇİŞİNDE PATLAMA HAKKARİ (A.A) - 16.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarından bir minibüsün geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Aydın Erol yönetimindeki minibüsün, merkeze 28 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyü ile Durankaya beldesi arasından geçişi sırasında önceden yola döşenen patlayıcı infilak etti.  Hakkari Valisi Muammer Türker, patlamada ilk belirlemeye göre 8 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.  Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar da Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

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