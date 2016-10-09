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Hakkari'de mevzide el bombası patladı; 1 asker şehit

Patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı

09 Ekim 2016 11:32

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde mevzide el bombasının patlaması sonucu bir asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sözleşmeli piyade er Furkan Hamamcı, Hantepe üs bölgesinde mevzideyken el bombasının patlaması sonucu şehit düştü.

Şehidin naaşı Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında basına kapalı düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı

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HakkariÇukurca ilçesişehitFurkan Hamamcı

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