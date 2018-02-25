Hakkari'de Mehmetçiğe, gönülleri ısıtan yardım

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- ANKARA\'da yaşayan Yüksek İş Güvenliği Uzmanı ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Emine Uğurlu\'nun sosyal medya üzerinde başlattığı \'Sıcacık yüreklerden Mehmetçiğe\' kampanyasına Türkiye\'nin çeşitli illerinden katılan kadınların ördüğü kışlık kıyafet ve botlar, Hakkari\'de zor şartlarda görev yapan Mehmetçiklere gönderildi.

Yüksek İş Güvenliği Uzmanı ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Emine Uğurlu, geçen ay kayak yapmak için gittiği Kayseri\'deki Erciyes Kayak Merkezi\'nde etkili olan soğuk havadan etkilenince, Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da kar kış demeden PKK\'lı teröristlere karşı operasyonlarını sürdüren Mehmetçiği düşünüp, kampanya başlattı. Sosyal medyadan, \'Sıcacık yüreklerden Mehmetçiğe\' kampanyasına, mensubu olduğu Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği de destek verdi. Kısa sürede tüm Türkiye geneline yayılan kampanya çevçevesinde, kadınlar tarafından örülen atkı, bere, çorap, eldiven ile alınan botlar bir araya getirilerek, Irak sınırında görev yapan Mehmetçiklere gönderildi.

Hakkari\'ye gelen Emine Uğurlu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkâri Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki bin 565 rakımlı Demirli Üs Bölgesi ve Zap Jandarma Karakolu\'nu ziyaret ederek, gelen 400 boyunluk, atkı, 800 çorap, 100 kar başlığı, 440 eldiven ve 88 bot\'u Mehmetçiğe dağıttı.

\'80 MİLYONUN KALBİ MEHMETÇİKLE ATIYOR\'

Vali Toprak, mine Uğurlu\'ya teşekkür ederek, \"Türkiye\'nin her yerinde, 80 milyon insanımızın kalbi gerek Hakkâri’de, gerek Şırnak\'ta, gerekse de yurt dışında vatanı ve milleti için fedakarca görev yapan Mehmetçiğimizle beraber atıyor. Emine Uğurlu Hanımefendi de yoğun bir duygu içerisine girerek buradaki Mehmetçiklerimize çam sakızı çoban armağanı atkılar, eldivenler, çoraplar örüp veya ördürüp bunları buradaki Mehmetçiklerimize, kardeşlerimize verme arzularını bize ilettiler. Biz de bunu memnuniyetle karşıladık. Çünkü bu bir gönül bağı oluşturma meselesi. Burada cansiperane görev icra eden Mehmetçiğimizle beraber 80 milyon aynı düşüncelerle yatıp kalkıyor. Kalpleri burada atıyor. Burada vatani görevi yapan askerlerin mücadelesine ortak olmak istiyorlar. Bunu da böyle vesilelerle ifade etmek istiyorlar. Emeği geçen başta Emine Hanım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Kampanya\'nın mimarı Emine Uğurlu ise hayatının en güzel günlerinden birini geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Kayseri\'de kayak yaparken şartlar çok iyi olmasına rağmen üşüdüğüm zaman şunu düşündüm. Mehmetçik Güneydoğu\'da bizi bekliyor. Sınırdaki askerlerimiz özellikle de Hakkâri\'de vatani görevi yapan askerlerimiz o anda aklıma gelmişti. Bir atkıyla başladım. Sonra kampanyamız bütün Türkiye geneline yayıldı. Türkiye\'nin birçok ilinde bere, çorap, ayakkabı, boyunluk, eldiven örülüp bize ulaştırıldı. Amaç, bir sevgi köprüsü oluşturmaktı. Yoksa devletimiz güçlü. Askerlerimizin ihtiyaçları zaten karşılanıyor. Dualarımız, yüreklerimiz onlarlaydı. Allah yar ve yardımcıları olsun. Tüm Türkiye\'den sevgi ve saygılar ilettim kendilerine. Umarım hediyelerimizi kabul ederler ve burada görev yapan Mehmetçiklerimiz ve idari amirlerimiz ayaklarına taş değmeden ailelerine kavuşurlar. Ördüğüm atkının her ilmeğinde ağladım. Desteklerinden dolayı Sayın Valimiz, komutanlarımız, Cumhuriyet Başsavcımız, eşim Hüsnü Uğurlu, Doğan Jeotermal Grup\'a, ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim.\"

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