T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de mayınlı saldırı: 1 asker şehit oldu

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin mayınlı saldırısında 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin mayınlı saldırısında 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Saldırı bugün saat 15.30 sıralarında Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’ndeki Ortaklar Jandarma Karakolu arasındaki karayolunda meydana geldi. PKK’lı teröristler, askeri konvoyun geçişi sırasında önceden yola döşediklerini mayını infilak etirdi. Patlamada, henüz kimliği öğrenilemeyen 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker helikopterle Hakkari Asker Hastanesi’ne ulaştırılarak tedaviye alındı.

Bölgeye takviye birlik gönderilerek, saldırıyı gerçekleştiren PKK teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı başlatıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24