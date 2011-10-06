Hakkari'de mayınlı saldırı: 1 asker şehit oldu

T24 - Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin mayınlı saldırısında 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.



Saldırı bugün saat 15.30 sıralarında Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’ndeki Ortaklar Jandarma Karakolu arasındaki karayolunda meydana geldi. PKK’lı teröristler, askeri konvoyun geçişi sırasında önceden yola döşediklerini mayını infilak etirdi. Patlamada, henüz kimliği öğrenilemeyen 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker helikopterle Hakkari Asker Hastanesi’ne ulaştırılarak tedaviye alındı.



Bölgeye takviye birlik gönderilerek, saldırıyı gerçekleştiren PKK teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı başlatıldı.





