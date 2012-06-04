Diyarbakır'da mayın patladı: 2 asker şehit

Diyarbakır Lice'de mayın patlaması sonucu bir uzman çavuş ve Lice İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt şehit oldu. Hakkari Yüksekova'da da askeri araçların geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 asker yaralandı.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Lice ilçesinin Hedik köyü yakınlarında PKK'ya yönelik sürdürülen operasyon sırasında meydana gelen mayın patlamasında 2 jandarma personelinin şehit olduğunu söyledi.

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