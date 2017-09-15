Hakkari'de mağarada PKK'ya ait mühimmat bulundu

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARI\'de, jandarma ekipleri tarafından sürdürülen arazi aramasında tespit edilen bir mağarada, terör örgütü PKK\'ya ait roketatar ve otomatik silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekipleri tarafından Oğul Köyü kırsal kesiminde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen PKK\'ya ait bir mağarada ele geçirilen mühimmatlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;14.09.2017 günü ilimiz merkez Oğul Köyü’nün 6 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe’de güvenlik güçlerimizce yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi için hazırladığı 1 mağara tespit edilmiş olup; 5 adet antitank RPG-7 mühimmatı,1500 bixi mühimmatı, 500 kalaşnikof mühimmatı, 8 kalaşnikof şarjörü,10 jelikan, 500 lt’lik 4 su deposu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"



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