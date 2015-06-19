Güvenlik yolu istemeyen Hakkarililere jandarma müdahale etti; 3 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gündeş Köyü'ne bağlı Ormanlı Mezrası ile Kuzey Irak sınırı arasında yapılmak istenen 20 kilometrelik güvenlik yolu çalışmalarını köylüler tarafından protesto edildi. DHA’nın haberine göre; yolu kapatarak, protesto eden köylülere, jandarma müdahale edince olaylar çıktı. Güvenlik güçleri toplanan kalabalığa gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ederken çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı.

Köylüler sabah saat 09.00'da yola TIR çekip barikat kurarak trafiğe kapattı. Köyüler, sınırda yapılan güvenlik yolundaki iş makinelerinin çalışmalarını bırakmasını, jandarma ekiplerinin de geri çekilmesini istedi.

Köylülerin bu protestosu üzerine, bölgeye zırhlı araçlarla gelen jandarma ekipleri, yolu kapatan köylülere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

Köylüler, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası 1 kilometre mesafedeki Ormanlı Köyü'ne geri döndü. Jandarma ekipleri kirpi ve TOMA araçlarıyla köye girince gerginlik burada da devam etti. Çıkan olaylarda Seyvan (21), Hazım (26), Eşref Ölmez (28) yaralandı. Yaralılar sivil bir araçla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, köyün girişine kadar gelen askerlerin önünü kesip, askerlerin tabura geri çekilmesini ve iş makinelerinin çalışmalarını durdurmasını istedi. Kalabalığı sakinleştiren HDP'li Akdoğan şu ifadelerde bulundu: "Bizler buraya bu halkı sakinleştirmeye geldik. Askeri yetkililerle görüşmek için tabura gittik. Ancak ben yüzde 87.3 bir oy alan HDP'nin bir milletvekili olarak içeri alınmadım. Eğer yapılan bu karakollara bir milletvekili içeri alınmıyorsa bu karakolların burada işi nedir. Halkımız burada güvenlik yolunun yapılmasını istemiyor. Yapılan bu güvenlik yollarını ve karakollar yapılmasını istemiyor. Bu karakollar bölgeye zarar verecek. Bunun çözüm sürecine bir faydası olmaz. Bu güvenlik yolundan bir an önce vazgeçilmeli. Bunun yerine okullar yapılmalı. Artık bizler burada savaş çıksın istemiyoruz. Barış istiyoruz" diye konuştu.