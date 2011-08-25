Hakkari'de konvoya saldırı: 15'i asker 16 yaralı

T24 - Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, 15 asker yaralandı.
Kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na askeri personeli taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu minibüs devrildi.
Patlamanın ardından bölgeye helikopter ve ambulans sevk edildi.
Olayda 15 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden 13’ü ayakta tedavi edildi.
Patlamanın ardından yol trafiğe kapatılarak, geniş güvenlik önlemleri altında ikinci bir patlayıcı ihtimaline karşın bomba uzmanı ekiplerce arama yapıldı.