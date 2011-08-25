T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de konvoya saldırı: 15'i asker 16 yaralı

Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'ndan çıkan askerleri taşıyan sivil araçların geçişi sırasında patlama meydana geldi.

25 Ağustos 2011 03:00

T24 - Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, 15 asker yaralandı.




Kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na askeri personeli taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu minibüs devrildi.


Patlamanın ardından bölgeye helikopter ve ambulans sevk edildi.


Olayda 15 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden 13’ü ayakta tedavi edildi.


Patlamanın ardından yol trafiğe kapatılarak, geniş güvenlik önlemleri altında ikinci bir patlayıcı ihtimaline karşın bomba uzmanı ekiplerce arama yapıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24