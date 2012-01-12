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Hakkari'de KCK gözaltısı HAKKARİ (A.A)

12 Ocak 2012 18:39

-Hakkari'de KCK gözaltısı HAKKARİ (A.A) - 12.01.2012 - Hakkari'de, PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonlarda, aralarında bir belde belediye başkanının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Edinile bilgiye göre, Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen bazı şahıslara ait adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Esendere Belediye Başkanı Hurşit Altekin ile Yüksekova eski Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu 7 kişigöz altına alındı.

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