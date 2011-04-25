-HAKKARİ'DE KCK OPERASYONU: 35 GÖZALTI HAKKARİ (A.A) - 25.04.2011 - Hakkari'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Hakkari Belediye Başkan Vekili Nurullah Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Ferzınde Yılmaz ve BDP İl Başkanı Orhan Koparan'ın da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Van ve Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğice KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince kent merkezindeki bazı adreslere ve BDP tarafından kurulan ''Demokratik Çözüm Çadırı''na eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Hakkari Belediye Başkan Vekili Nurullah Çiftçi, Başkan Yardımcısı Hatice Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Ferzınde Yılmaz, BDP İl Başkanı Orhan Koparan, BDP Merkez İlçe Başkanı Kenan Kaya, bazı il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve mahalle muhtarının da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, Hakkari Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bu arada, BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Mehmet Salih Yıldız ve bazı parti yöneticileri, yaptıkları basın açıklamasında gözaltılara tepki gösterdi.