-HAKKARİ'DE KAZA: 1 ASKER YARALI HAKKARİ (A.A) - 13.10.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 asker yaralandı. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen araç, Şemdinli ilçesi Tekeli bölgesinde yaya olarak devriye görevi yapan birlikteki bir askere çarptı. Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen asker yaralandı. Helikopterle Hakkari Asker Hastanesine kaldırılan yaralı asker, burada yapılan müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.