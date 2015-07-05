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Hakkari'de kaza: 1 asker yaşamını yitirdi

Şemdinli'de bir askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi

05 Temmuz 2015 20:00

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 asker yaşamını yitirdi, 1 uzman çavuş yaralandı.

Aktütün Hudut Tabur Komutanlığına ait kamyon, görev dönüşü ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Uğraçan köyü Yeşilbayır mezrası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 1 er şehit oldu, 1 uzman çavuş da yaralandı.

Yaralı uzman çavuş ile askerin cenazesinin askeri helikopterle Van'a gönderilirken kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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