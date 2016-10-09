T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hakkari'de karakola saldırı: Sekiz asker yaşamını yitirdi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda sekiz asker hayatını kaybetti, beş asker yaralandı.

09 Ekim 2016 14:56

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda altı asker hayatını kaybetti.

TSK, saldırıda beş askerin de yaralandığını açıkladı.

Saldırı sabah erken saatlerde düzenlendi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), saldırının Şemdinli-Yüksekova karayolu üzerindeki karakolun önünde araç ve kimlik kontrolü yapılırken meydana geldiğini bildirdi.

Yolda 5 metre derinliğinde 10 metre genişliğinde bir çukur oluştuğu, yolun da trafiğe kapandı.

Yaralılar Şemdinli ve Yüksekova devlet hastanelerine kaldırıldı.

Patlamadan sonra bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakkariDurak Jandarma KarakoluHaber AjansıYüksekova

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24