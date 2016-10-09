Hakkari'de karakola saldırı: Sekiz asker yaşamını yitirdi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda altı asker hayatını kaybetti.
TSK, saldırıda beş askerin de yaralandığını açıkladı.
Saldırı sabah erken saatlerde düzenlendi.
Doğan Haber Ajansı (DHA), saldırının Şemdinli-Yüksekova karayolu üzerindeki karakolun önünde araç ve kimlik kontrolü yapılırken meydana geldiğini bildirdi.
Yolda 5 metre derinliğinde 10 metre genişliğinde bir çukur oluştuğu, yolun da trafiğe kapandı.
Yaralılar Şemdinli ve Yüksekova devlet hastanelerine kaldırıldı.
Patlamadan sonra bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.