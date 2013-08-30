Hakkâri'de karakol protestosuna müdahale edildi

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde bulunan Rahmo Tepe'deki karakol inşaatını protesto eden gruba jandarma ve polis müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Yüksekova'da Avaşin Kültür merkezi önünde toplanan aralarında Yüksekova Belediye Başkanı Ercan Bora'nın da bulunduğu yaklaşık 500 kişi araçlarla 35 kilometre uzaklıktaki Dağlıca Bölgesi'nde bulunan ve karakol inşaatının sürdüğü Rahmo Tepe'ye gitti.

Burada karakol inşaatına yürümek isteyen gruba askerler barikat kurarak izin vermedi. Polis ve jandarma eylemcilere gaz bombalarıyla müdahale etti. Askerlerin müdahalesi sonra eylemciler, karakol inşaatından 500 metre uzaklıkta basın açıklaması yaparak dağıldı.