Hakkari'de kar maskeli saldırı!

T24 - Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde önceki akşam uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan iki uzman çavuştan biri şehit oldu.







Olay, önceki gün saat 15.45’te Cengiz Topel Caddesi Eski Cezaevi kavşağında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre uzman çavuşlar Yalçın Bozok ile Durdu Çapar birlikte yolda yürürken, yüzü maskeli bir kişi tarafından tabancayla üzerlerine ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Bozok ile Çapar ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, yaralı uzman çavuş Yalçın Bozok Hakkâri Asker Hastanesi’ne, Durdu Çapar ise helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Çapar kurtarılamadı.



Durdu Çapar’ın Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki ailesi yasa boğuldu. Acı haberi alan baba Nizamettin ile anne Hatice Çapar’a sakinleştirici iğne yapıldı.





9 ay sonra benzer saldırı



Hakkâri Yüksekova’da iki uzman çavuşun önceki gün maskeli kişi ya da kişilerce saldırıya uğraması daha önce yaşanan benzer olayları akllara getirdi. Yüksekova’da konuşlu 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Yasin Ak (33) da 14 Temmuz 2010’da sabah sivil kıyafetle görev yerine gitmek için evden çıkmıştı. Ak, kısa süre sonra Cengiz Topel Caddesi’nde arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin ensesine ateş açması sonucu şehit düşmüştü. Saldırıyla ilgili olarak Hakkâri Valisi Muammer Türker, “Terör saldırısı olarak düşünüyoruz” demişti. Mayıs 2010’da Şırnak’ın Cizre ilçesinde uzman çavuş Mehmet Çelikel’in sivil otomobiline kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş Çelikel, eşi ve iki çocuğu yaralanmış, yoldan geçen bir vatandaş hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından eski BDP İlçe Başkanı Mehmet Tunç ile birlikte üç kişi gözaltına alınmıştı.