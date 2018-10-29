Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 22- 29 Ekim tarihleri arasında il genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu belirtilen, 120 paket sigara, 194 adet kol saati, 48 şişe alkollü içki, 29 adet cinsel güç artırıcı madde ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet kimlik ile 2 adet pasaport ele geçirildi. Konuyla ilgili 6 şüpheli hakkında adli tahkikat devam ediyor.



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