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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılan kontrollerde, 22 bin 540 paket kaçak sigara ile 1 ton 618 litre akaryakıt ele geçirildi

02 Ekim 2017 21:17

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılan kontrollerde, 22 bin 540 paket kaçak sigara ile 1 ton 618 litre akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hakkari Valiliği, polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı yol kontrollerinde ele geçirilen kaçak sigara ve akaryakıt ile ligili açıklama yaptı.Açıklamada şöyle denildi:
\"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 24.09.2017 ile 30.09.2017 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapılan uygulamalarda; 22 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara,1  ton 618 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve 1 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. 3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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