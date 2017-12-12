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Hakkari'de kaçakçılara darbe

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve ilçelerinde, polisin yaptığı yol kontrollerinde çeşitli sayı ve miktarda kaçak sigara, akaryakıt, çay, kol saati ve ayakkabı ele geçirildi

12 Aralık 2017 20:53

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve ilçelerinde, polisin yaptığı yol kontrollerinde çeşitli sayı ve miktarda kaçak sigara, akaryakıt, çay, kol saati ve ayakkabı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin, kent merkezi ve ilçelerinde yaptığı yol kontrollerinde, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen bin 458 paket kaçak sigara, bin 929 litre akaryakıt, 4 kilo 892 gram çay, 90 kol saati ve 112 çift ayakkabı ele geçirildi. Ayrıca \'Resmi belgede sahtecilik\' suçundan hakkında arama karara bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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