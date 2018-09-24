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Hakkari'de kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve ilçelerinde, polisin yaptığı yol uygulamalarında gümrük kaçağı sigara, içki, cinsel güç artırıcı hap, çay ve sahte kimlik ele geçirildi

24 Eylül 2018 18:39

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve ilçelerinde, polisin yaptığı yol uygulamalarında gümrük kaçağı sigara, içki, cinsel güç artırıcı hap, çay ve sahte kimlik ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla, 17- 24 Eylül tarihleri arasında il genelinde yol uygulaması yaptı. Uygulamada, gümrük kaçağı 775 paket sigara, 38 kilogram çay, 2,7 litre içki, 663 sir ağda, 136 cinsel güç artırıcı hap ve sahte olduğu değerlendirilen 2 kimlik ele geçirildi.

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