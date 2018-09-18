Hakkari'de kaçak sigara, çay, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve ilçelerinde, polisin yaptığı yol uygulamalarında, gümrük kaçağı sigara, akaryakıt, çay, saat, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve sahte kimlik ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 10- 17 Eylül tarihleri arasında il genelinde yol uygulaları yaptı. Yapılan uygulamalarda, bin 885 paket gümrük kaçağı sigara, 302 kilo çay, 172 litre akaryakıt, 148 kol saati, 19 cep telefonu, 3 av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet nüfus cüzdanı ele geçirildi.

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