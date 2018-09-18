T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de kaçak sigara, çay, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve ilçelerinde, polisin yaptığı yol uygulamalarında, gümrük kaçağı sigara, akaryakıt, çay, saat, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve sahte kimlik ele geçirildi

18 Eylül 2018 01:30

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve ilçelerinde, polisin yaptığı yol uygulamalarında, gümrük kaçağı sigara, akaryakıt, çay, saat, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve sahte kimlik ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 10- 17 Eylül tarihleri arasında il genelinde yol uygulaları yaptı. Yapılan uygulamalarda, bin 885 paket  gümrük kaçağı sigara, 302 kilo çay, 172 litre akaryakıt, 148  kol saati, 19 cep telefonu, 3 av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet nüfus cüzdanı ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİHakkari Emniyet MüdürlüğüYapılanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24