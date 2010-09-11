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HAKKARİ'DE İZİNSİZ GÖSTERİLER: 36 GÖZALTI HAKKARİ (A.A)

11 Eylül 2010 18:35

-HAKKARİ'DE İZİNSİZ GÖSTERİLER: 36 GÖZALTI HAKKARİ (A.A) - 11.09.2010 - Hakkari ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde izinsiz gösteri yapan kişilere yönelik operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. 6 Eylülde Hakkari dağlık arazi kesiminde düzenlenen operasyonda 9 teröristin etkisiz hale getirilmesini bahane ederek, kent merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde izinsiz gösteri yapan kişilere yönelik güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, görüntü kayıtlarından gösterilere katıldığı ve yasa dışı eylemde bulunduğu belirlenen kişilerin adreslerine baskın düzenleyen güvenlik güçleri, Hakkari'de 18, Yüksekova'da 14, Şemdinli'de ise 4 olmak üzere 36 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Bu arada, Hakkari ve ilçelerinde bir kısım esnafın iş yerlerini açmadığı gözlemlendi.

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